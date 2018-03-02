Александр Никитин дал старт управленческому конкурсу "Лидеры Тамбовщины"

ТАМБОВ, 2 мар — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объявил в пятницу на региональном молодежном форуме о начале управленческого конкурса "Лидеры Тамбовщины", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, тамбовский проект стал продолжением федерального конкурса управленцев "Лидеры Росии", но нацелен он на молодежь.

Главная его цель — поиск талантливых и активных людей, у которых есть полезные идеи и инициативы, и которые хотят профессионального роста. Первым этапом его реализации стал молодежный форум, который собрал в Тамбове несколько сотен талантливых студентов и молодых специалистов.

"Каждый из участников конкурса получит бесценный опыт взаимодействия в новых для себя условиях, а победителям будут открыты самые широкие возможности для самореализации, трудоустройства и карьерного роста. Этим конкурсом мы хотим не только выявить несколько десятков новых стратегов и управленцев, которые уже завтра станут во главе компаний и организаций, но и сформировать новую социальную среду из тысяч молодых тамбовчан, где главными ценностными ориентирами станут личный рост, командность, стремление к успеху и открытость будущему", — цитирует пресс-служба слова Никитина на форуме.

В пресс-службе добавили, что на форуме работали образовательные площадки по различным направлениям: от волонтерства до технологии блокчейн и рынков криптовалют.

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