Топилин рассказал, как будет проходить модернизация структуры занятости

КОСТРОМА, 2 мар — РИА Новости. Модернизация структуры занятости населения, которую президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал архаичной, будет связана с созданием новых рабочих мест и с переобучением людей, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что России необходимо серьезно обновить структуру занятости, так как сегодня она во многом неэффективна и архаична. По словам президента, нужно "дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя".
"Модернизация структуры занятости населения, которую президент РФ Владимир Путин назвал архаичной, будет связана с созданием новых рабочих мест и с переобучением людей, а также с улучшением условий труда", — сказал журналистам Топилин.
В пятницу министр с рабочей поездкой посетил Костромскую область. Отвечая на вопрос журналистов о том, как будет происходить модернизация структуры занятости, Топилин выразил надежду, что это будет "очень живой процесс". "Очень надеемся, что сможем эффективно заниматься и переобучением людей и, с другой стороны, так сказать, заниматься улучшением рабочих мест и, соответственно, повышением эффективности производства. То есть здесь действие многостороннее", — сказал министр.
Он напомнил, что президент поставил задачу снижения смертности в трудоспособном возрасте.
В числе важных задач министр отметил профориентацию школьников, а также переобучение людей. "Мы сейчас и на Северном Кавказе специально реализуем специальную программу по переобучению людей, и в тех регионах, где начала работать программа повышения производительности труда, она постепенно набирает обороты. В прошлом году было отобрано шесть регионов, они в этом году запускаются. И там люди будут получать возможности обучаться, если нужны новые компетенции в связи с увеличением производительности труда и внедрением бережливого производства на предприятиях", — отметил Топилин.
"То есть здесь очень большая масса задач", — подытожил он.