Топилин рассказал, как будет проходить модернизация структуры занятости

КОСТРОМА, 2 мар — РИА Новости. Модернизация структуры занятости населения, которую президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал архаичной, будет связана с созданием новых рабочих мест и с переобучением людей, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что России необходимо серьезно обновить структуру занятости, так как сегодня она во многом неэффективна и архаична. По словам президента, нужно "дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя".

"Модернизация структуры занятости населения, которую президент РФ Владимир Путин назвал архаичной, будет связана с созданием новых рабочих мест и с переобучением людей, а также с улучшением условий труда", — сказал журналистам Топилин.

В пятницу министр с рабочей поездкой посетил Костромскую область. Отвечая на вопрос журналистов о том, как будет происходить модернизация структуры занятости, Топилин выразил надежду, что это будет "очень живой процесс". "Очень надеемся, что сможем эффективно заниматься и переобучением людей и, с другой стороны, так сказать, заниматься улучшением рабочих мест и, соответственно, повышением эффективности производства. То есть здесь действие многостороннее", — сказал министр.

© Инфографика Численность населения в трудоспособном возрасте по РФ © Инфографика Численность населения в трудоспособном возрасте по РФ

Он напомнил, что президент поставил задачу снижения смертности в трудоспособном возрасте.

"Прежде всего, это касается мужчин и роль нашего министерства в том, что мы занимаемся вопросом, связанным с профилактикой профзаболеваний, с несчастными случаями на производстве. Вы знаете, у нас есть специальная программа дополнительных тарифов в Пенсионный фонд, если рабочие места прошли специальную оценку и там условия отклоняются от нормальных. Будем вот это все дальше развивать, и это будет означать именно улучшение структуры занятости в том числе", — подчеркнул Топилин.

В числе важных задач министр отметил профориентацию школьников, а также переобучение людей. "Мы сейчас и на Северном Кавказе специально реализуем специальную программу по переобучению людей, и в тех регионах, где начала работать программа повышения производительности труда, она постепенно набирает обороты. В прошлом году было отобрано шесть регионов, они в этом году запускаются. И там люди будут получать возможности обучаться, если нужны новые компетенции в связи с увеличением производительности труда и внедрением бережливого производства на предприятиях", — отметил Топилин.

"То есть здесь очень большая масса задач", — подытожил он.