Число рабочих мест для инвалидов увеличат до 600 тысяч в 2018 году

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Число рабочих мест для инвалидов в России может вырасти с 429 тысяч до 600 тысяч в 2018 году, говорится в публичной декларации целей и задач министерства труда и социальной защиты РФ, которая есть в распоряжении РИА Новости.

В документе Минтруд в числе задач на 2018 год упоминает "рост рабочих мест, выделенных для инвалидов в соответствии с установленной квотой и заявленных в органах службы занятости в 2018 году до 600 тысяч единиц".

При этом доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности трудоспособных инвалидов должна увеличиться до 30%.

В материалах министрерства говорится, что достижение таких результатов планируется за счет усовершенствования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов в части установления контроля над работодателями по соблюдению коты.

По данным Минтруда, на конец 2017 года работодателями заявлены 429 688 рабочих мест для инвалидов в соответствии с квотой, из них заняты 304 369.