Голодец предложила создать банк эффективных проектов по работе с инвалидами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец считает необходимым создание федерального банка, который объединит наиболее эффективные проекты по улучшению жизненных и социальных условий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Голодец в пятницу совместно с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко посетила мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожском районе, где учащиеся могут получить 18 профессий рабочих и служащих, в том числе оператора ЭВМ, швеи, специалиста по ремонту обуви и изготовителя художественных изделий из керамики. На период обучения предоставляется возможность проживания, что позволяет сделать социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья более успешной.

Согласно материалам областного правительства, в период с сентября 2015 года по настоящее время в мультицентре социальной интеграции прошли обучение более 400 человек.

"Мы говорили (с губернатором Ленинградской области — ред.) о том, что сегодня необходимо создать федеральный банк данных, в котором будут собраны все лучшие практики по работе с инвалидами. И мы договорились о том, что примеры таких центров, в том числе и документация на строительство… будут погружены в этот банк данных", — сообщила журналистам Голодец.

По ее словам, те регионы, которые уже имеют опыт реализации проектов, связанных с адаптацией инвалидов, готовы предоставить архитектурные, технологические и проектные решения для дальнейшего продвижения аналогичных программ.