Энергосистема Москвы успешно справляется с нагрузками из-за холодов

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская энергосистема в конце февраля — начале марта испытывает пиковые нагрузки, связанные с аномальными морозами, но справляется с ними, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, у городских служб в таких условиях нет проблем с обеспечением потребителей теплом и электроэнергией. "Такие нагрузки нас никак не пугают, потому что московская энергосистема имеет достаточно большой резерв", — подчеркнул заместитель мэра.
Он напомнил, что возможности поставки городом тепловой энергии достигают 59 тысяч Гкал в час, а электроэнергии — превышают 21 тысячу мегаватт.
"В городе имеется 30%-й запас газа. Седьмой сезон подряд мы работаем, не применяя мазут, дизельное топливо, уголь, хотя созданы их резервы на всех наших ТЭЦ на 15 дней", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что нормативы по ликвидации аварий на городских сетях за последнее время сокращены втрое. В случае нештатных ситуаций на городских сетях идет резервное переключение на другие источники ресурсоснабжения, это исключает отключение потребителей.