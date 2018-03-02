Энергосистема Москвы успешно справляется с нагрузками из-за холодов

Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Автомобили во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская энергосистема в конце февраля — начале марта испытывает пиковые нагрузки, связанные с аномальными морозами, но справляется с ними, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В эти дни мы переживаем самый высокий по нагрузкам период. Это порядка 17,4 тысяч мегаватт по электроэнергии, приблизительно 23 тысяч Гкал в час по тепловой энергии", — рассказал Бирюков в пятницу.

По его словам, у городских служб в таких условиях нет проблем с обеспечением потребителей теплом и электроэнергией. "Такие нагрузки нас никак не пугают, потому что московская энергосистема имеет достаточно большой резерв", — подчеркнул заместитель мэра.

Он напомнил, что возможности поставки городом тепловой энергии достигают 59 тысяч Гкал в час, а электроэнергии — превышают 21 тысячу мегаватт.

"В городе имеется 30%-й запас газа. Седьмой сезон подряд мы работаем, не применяя мазут, дизельное топливо, уголь, хотя созданы их резервы на всех наших ТЭЦ на 15 дней", — уточнил глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что нормативы по ликвидации аварий на городских сетях за последнее время сокращены втрое. В случае нештатных ситуаций на городских сетях идет резервное переключение на другие источники ресурсоснабжения, это исключает отключение потребителей.