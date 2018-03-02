Основные программы по материнстве и детству уже запущены, сообщила Голодец

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Основные программы поддержки материнства и детства в России уже запущены, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"Основные программы (поддержки материнства и детства) уже запущены, они начали действовать с первого января этого года. Это, прежде всего, выплаты на первого ребенка, выплаты на второго ребенка за счет средств материнского капитала. Очень серьезная программа поддержки — это программа развития (детских) садиков и яслей", — сказала Голодец, отметив, что реализация этой программы дает молодым матерям возможность выхода на работу, что, соответственно, повышает общие доходы семьи.

В четверг президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что в целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства, правительству нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей.

Путин также заявил и о необходимости обеспечить все российские семьи с детьми местами в яслях. Президент отметил, что за три года необходимо создать более 270 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой задачи, по его словам, регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета.

С 2018 года в России вводится ежемесячная выплата на рождение первенца (она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.