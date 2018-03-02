Биатлонисты из 29 стран приедут на Кубок мира в Тюмень

ТЮМЕНЬ, 2 мар — РИА Новости. Национальные сборные 29 стран подали заявки на участие в финальном этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта, сообщил журналистам директор департамента по спорту Тюменской области, председатель оргкомитета соревнований Дмитрий Грамотин.

"Сейчас на тюменский финал Кубка мира заявились 125 мужчин и 120 женщин. Планируют выступить практически все сильнейшие спортсмены мирового уровня. Заявочная кампания продолжается. Окончательные индивидуальные заявки по списочному составу участников мы предполагаем получить до 5 марта", — отметил Грамотин.

По прогнозам организаторов, гонки финала Кубка мира по биатлону в тюменском Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" ежедневно будут посещать более 12 тысяч болельщиков. Уже продано 90% билетов на гонки, которые состоятся в выходные дни 23 и 24 марта. На соревнования, которые пройдут 22 и 23 марта, реализовано около половины билетов. При этом только 32% билетов приобрели жители Тюменской области, остальные купили болельщики из других регионов страны и из-за рубежа.

На стадионе уже установлен шатер для зрителей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, в котором предусмотрены места для торговли и проведения интерактивных мероприятий. Из Тюмени к месту проведения гонок болельщики смогут добраться на специальных автобусах.

"Сделаем все, чтобы всем болельщикам, которые приедут в Тюмень, на этап Кубка мира, было комфортно, а для тех, кто будет наблюдать соревнования по телевизору — обеспечим качественную и зрелищную трансляцию", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>