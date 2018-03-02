Запрет содержать "громкую" собаку нарушает права, считает эксперт

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Решение подмосковного суда запретить содержание собаки в квартире из-за постоянного ночного шума правомерно, но непонятно, что в дальнейшем хозяевам делать с выселенным из дома животным, рассказала РИА Новости президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.

Как сообщалось ранее, Можайский суд Московской области запретил содержать собаку породы родезийский риджбек в квартире, так как она "нарушала тишину и покой" соседей в ночные часы. В суде отметили, что попытки истцов решить проблему в досудебном порядке не увенчались успехом.

"Поскольку хозяева не реагировали, видимо, не уплачивали штрафы…, не прекращали шум. Таким образом, это правонарушение уже переросло в мелкое хулиганство. И суд на основании этого вправе изъять вот это "орудие" нарушения правопорядка", — отметила Ильинская.

В то же время, по ее словам, существует проблема — отсутствие приютов, куда можно определить собаку после такого судебного решения.

"Получается, если суд не прописал, куда дальше девать собаку, то это как раз фактически нарушение прав… Если суд это прописал, это хорошо, значит, ее должен принять какой-то муниципальный приют на содержание, если не прописал — это неправильно. Но неизвестно, есть ли такая возможность в Московской области вообще", — заявила Ильинская.