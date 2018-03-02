Два миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к 8 марта

Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве. Архивное фото

Сотрудник в теплице по выращиванию цветов на предприятии ГБУ Озеленение в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Два миллиона тюльпанов вырастили в московских теплицах к Международному женскому дню, сообщила журналистам агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина в пятницу.

"Два миллиона тюльпанов производит ГБУ "Озеленение" к празднику 8 марта", — сказала она.

Кроме того, к празднику вырастили порядка 200 тысяч цветов в горшках. Как отметила Черкашина, в последние годы такие цветы пользуются среди покупателей не меньшим спросом.

Как рассказала замначальника ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение", в их теплицах также выращивают 50 сортов роз. "У нас растет 50 сортов роз, начиная от белых и заканчивая практически черным, есть розовые, лиловые. Самые популярные – белые, розовые и бордовые", — сказала она.

При этом, по ее словам, в последние годы особой популярностью пользуется парфюмная роза. "Сейчас покупатели стали более требовательные, больше разбираются в сортах роз. Сейчас у нас на самом пике популярности парфюмная роза, которая имеет очень интенсивный аромат и имеет форму старинной английской розы, пионообразную", — пояснила она.