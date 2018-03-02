Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил работу после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар — РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в пятницу вечером возобновил работу после прохождения мощного циклона, сообщается на сайте воздушной гавани.

В течение дня аэропорт областного центра был открыт для приема и выпуска воздушных судов, но только к вечеру метеоусловия позволили выполнять полеты.

"Циклон с сильным ветром и обильными осадками начал ослабевать. Видимость в районе аэродрома составляет более 4000 метров", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы аэропорта, весь день специалисты аэродромной службы и службы спецтранспорта поддерживали взлетно-посадочную полосу аэропорта в состоянии, пригодном для полетов.

"На данный момент оперативные службы и операторы аэропорта, задействованные в обеспечении полетов и обслуживании пассажиров, работают в усиленном режиме", — сообщили в пресс-службе.

Готовятся к вылету рейсы в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Ожидаются прилеты из Хабаровска, Владивостока, Новосибирска. Рейс "Аэрофлота" из Москвы прибудет на остров только утром в субботу.

Мощный циклон из Японского моря минувшей ночью обрушился на юг Сахалина и Курильские острова, он сопровождался сильным снегопадом и ураганным ветром с порывами до 38 метров в секунду.