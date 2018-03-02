Янукович заявил, что в России "находится в гостях"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался рассказывать, кто платит за его личную охрану в РФ, пояснил, что в России находится в гостях.

"Я все-таки нахожусь в гостях в России. Поэтому я должен с уважением относиться к хозяевам. Задайте им вопрос, и они ответят на этот вопрос", — сказал Янукович, отвечая на вопрос о том, кто платит за его личную охрану, с которой он пришел на пресс-конференции в Москве.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.