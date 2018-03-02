Руденя: Верхневолжью необходимо комплексное пространственное развитие

ТВЕРЬ, 2 мар — РИА Новости. Развертывание программы комплексного пространственного развития России, предложенной президентом России в послании Федеральному собранию, для Тверской области имеет важнейшее значение, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Президент РФ Владимир Путин в четверг выступил с посланием Федеральному собранию. Традиционно глава государства выступает с посланием в Кремле, но на этот раз Путин озвучил его на новом месте — в московском Манеже, выступление заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов — графиков, диаграмм и видеороликов.

Губернатор Верхневолжья подчеркнул, что в своем послании глава государства обозначил первоочередные задачи развития страны, которые решаются на территории Тверской области.

"Это, прежде всего, концепция пространственного развития, которая сейчас будет реализовываться правительством РФ. Мы считаем, что такая программа создания современной среды для жизни, преображения наших городов и посёлков для такого региона, как Тверская область — самого крупного в ЦФО — имеет очень важное значение", — сказал Руденя.

Он добавил, что приоритетами из обозначенных в послании для Тверской области являются увеличение масштабов дорожных работ, повышение доступности жилья и развитие здравоохранения. Губернатор пояснил, что в Тверской области в настоящее время большое внимание уделяется развитию телемедицины и сети ФАПов.

Глава региона также обратил внимание на то, что в послании говорилось о необходимости создавать в регионах культурно-образовательные комплексы, которые будут включать в себя, в том числе, выставочные пространства, и могут стать дополнительным стимулом для развития региона.

"Такой проект у нас есть — это "Тверь Экспо", который мы начинаем сейчас делать на территории города Твери. Это крупный многофункциональный выставочный центр, он должен, как мы полагаем, быть создан в течение пяти лет", — пояснил Руденя.

Он также подчеркнул значимость обозначенных в послании задач по развитию системы образования, духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению института семьи.

"Все эти приоритеты находятся сегодня в сфере внимания правительства Тверской области. И мы очень благодарны за поддержку, которая сегодня оказывается, и дополнительное финансирование. Уверены, тверской регион будет активным участником всех проектов по развитию, инициированных президентом Владимиром Путиным", — резюмировал Руденя.

Другие новости региона читайте здесь >>