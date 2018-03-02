С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Система профессионального образования в России должна быть перестроена за три года, заявила в пятницу вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Сегодня у нас в стране развивается система Worldskills, наши специалисты занимают лидирующие позиции в этом чемпионате. Однако участники этих чемпионатов рассказывали, что их готовили в специальных условиях… Нужно, чтобы таких специалистов готовили во всех учреждениях профобразования… Перестройка всей системы профобразования — это вызов, причем этот вызов должен быть реализован в течение ближайших трех лет. У нас нет времени на раскачивание по этому вопросу", — сказала Голодец на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.