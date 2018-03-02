Темрезов: дальнейшее развитие города и села — приоритетная тема для КЧР

ЧЕРКЕССК, 2 мар — РИА Новости. Для Карачаево-Черкесии особо важны затронутые президентом России в послании Федеральному собранию темы социального, инфраструктурного развития городов, населенных пунктов и сельских территорий, сказал глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Темрезов, в частности, подчеркнул необходимость приведения в нормативное состояние дорог регионального и местного значения в КЧР, отметив, что в Год благоустройства городских и сельских территорий, объявленного в республике, этому вопросу будет уделено особое внимание, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

"Как сказал президент, сегодня необходимо повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП. Мы поставим ряд задач, которые будут этому способствовать, детально распишем всю дорожную карту в регионе", — привели в пресс-службе слова Темрезова.

Темрезов добавил, что для республики также значимы поручение главы государства об уточнении определения кадастровой стоимости недвижимости, которая не должна превышать реальную рыночную стоимость, поставленные задачи по повышению доступности жилья, строительству в каждом субъекте культурно-образовательных и музейных комплексов, а также создания в течение 2018-2020 годов ФАПов и амбулаторий в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек. Глава КЧР подчеркнул, что в регионе будет делаться все возможное для обеспечения шаговой доступности таких первичных лечебных учреждений.

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