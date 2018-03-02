Объявлены результаты полуфиналов кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. По итогам региональных полуфиналов кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" отобрано 160 студентов из 60 российских вузов, сообщает пресс-служба проекта.

Финалисты стали лучшими среди 16 500 студентов, подавших заявки на участие. К соревнованию допущено 25 участников из Приволжского, 20 – из Центрального и 10 – из Северо-Кавказского федеральных округов. Оставшиеся округа, а также Москва и Санкт-Петербург как отдельные соревновательные округа, будут представлены каждый 15 участниками.

В пятерку регионов – лидеров по числу финалистов среди федеральных округов вошли Нижегородская область, Республика Карелия, Приморский край, Челябинская и Волгоградская области.

Цель проведения кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их возможностей.

В рамках кубка участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения.

Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Лучшие участники смогут получить приглашения на стажировку или предложения поработать в крупных компаниях.