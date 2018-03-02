Московские медики создают в столице онкологическую сеть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московские медики уже работают над созданием в столице онкологической сети, сегодня в нее входят хорошо оснащенные поликлиники, клинические центры и онкодиспансеры, функционально связанные с онкоцентрами, сообщил РИА Новости глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в России необходимо создать специальную общенациональную программу борьбы с раком. По его словам, к решению этой задачи нужно привлекать науку и фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения. Помимо этого, президент сказал, что финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, а расходы на развитие медицины должны стремиться к 5% ВВП.

"Московские медики создают онкологическую сеть. В нее входят 46 городских взрослых поликлиник. Это первое звено сети — хорошо оснащенная база для быстрой и эффективной диагностики онкозаболеваний. Второе звено — онкологические многопрофильные и монопрофильные клинические центры, их восемь. Наконец, третье звено сети — 17 онкологических отделений поликлиник и онкодиспансеры, функционально связанные с онкоцентрами", — сказал Хрипун.

По словам главы департамента, объемы высокотехнологичной медицинской помощи с 2010 года увеличились в четыре раза, а ее финансирование – в пять раз. "Впервые в этом году в качестве высокотехнологичной медицинской помощи при онкологических заболеваниях москвичи могут получить современные методы лучевой терапии в формате 3D и 4D. На эти цели правительством Москвы в бюджете предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Объем финансирования на современную химиотерапию, включая применение таргетных препаратов, увеличился за 7 лет втрое", — отметил он.

Говоря о финансировании системы здравоохранения в столице, Хрипун рассказал, что за последние семь лет бюджет здравоохранения в Москве увеличился более чем в 2,5 раза. "Субвенция ФОМС городу Москве в этом году составила 205 миллиардов рублей, а это более чем на 40 миллиардов больше, чем в предыдущем году. Плюс к этому в бюджете города на нужды здравоохранения и его развитие выделено 235 миллиардов", — сказал он.

"На данный момент в более 58% случаев диагноз ставится на ранних, первой и второй, стадиях заболевания. Раннее выявление онкозаболеваний — наш ключевой приоритет сегодня. За раннюю диагностику онкологических заболеваний правительство Москвы выделяет поликлиникам гранты. В прошлом году на эти цели мэром Москвы из городского бюджета было выделено 115 миллионов рублей", — заключил Хрипун.