Голодец призвала обеспечить равенство поколений на рынке труда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Работодатели должны обеспечить равенство поколений на российском рынке труда, заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге.

"В связи с тем, что технологии развиваются быстро, лишними оказываются целые поколения, и это не только пенсионный возраст. Школы говорят, что им нужны педагоги 25-30 лет, потому что они больше владеют технологиями. Необходимо обеспечить равенство поколений. Программы должны настраиваться быстро для всех возрастов", — сказала Голодец.

По ее словам, люди, "которые находятся в возрасте 30+, уже не обладают компетенцией тех, кто идет за ними". "Доступ на рынок всех поколений встает новым вызовом времени", — заявила вице-премьер.

Она отметила также проблему трудоустройства инвалидов. "Сегодня трудоустроены 26% людей с ограниченными возможностями, а трудиться хотели бы 75%", — добавила Голодец.