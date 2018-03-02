Роспотребнадзор предупредил о волне птичьего гриппа по всему миру

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор информирует население о второй волне птичьего гриппа в мире, заболевание уже уничтожило 120 миллионов голов птицы, сообщается на сайте ведомства.

"По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года отмечено, что с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. В январе 2018 года восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия) были поражены вспышками среди домашней птицы", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре ответили, что совсем недавно новые и возвращающиеся штаммы H5N1, H5N2 и H5N6 поразили Азию, Европу и Ближний Восток. Кроме того в ведомстве отметили, что имеются признаки географического распространения. "С позиций здравоохранения, наиболее опасными для человека являются штаммы H7N9, H5N6 и H5N1", — подчеркивают специалисты.

"Текущей панэпизоотией охвачены все континенты. Погибло около 120 миллионов голов птицы. В 68 странах наблюдалась хотя бы одна вспышка гриппа птиц. Такие штаммы, как H5N1, H5N2 и H5N8 сегодня являются обычными для этих стран", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что циркуляция различных подтипов вируса усложняет контроль и ликвидацию вспышек. "По сравнению с первой волной (с 2005 по 2012 годы) развивающаяся в настоящее время отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4)", — отмечается в сообщении.

Из развивающихся вспышек OIE (23 февраля 2018 года) отмечает Тайвань, где зарегистрировано четыре вспышки у домашней птицы (куры и гуси), связанные с высокопатогенным вирусом гриппа H5N2. "Из 30767 голов птицы в результате вспышек погибло 1321, остальные были уничтожены в целях предотвращения распространения эпизоотии", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Особо опасные для человека вирусы гриппа птиц были выделены в Китае (H7N9 и H5N7) и в некоторых регионах Азии и Африки (H5N1), отмечают в ведомстве. Специалисты сообщили, что с 25 января OIE получала уведомления о вспышках заболевания от Афганистана (HPAI H5), Израиля (HPAI H5N8), а также от Ирана, Ирландии, Голландии и Швеции (HPAI H5N6), а также Ганы (H9N2).

"Двадцать второго февраля — OIE получило уведомление из Вьетнама о вспышке гриппа птиц (H5N6) в результате которой погибло 1200 голов домашней птицы. 25 февраля — Центральный ветеринарный институт Голландии сообщил о вспышке гриппа птиц (HPAI H5N6) на трех фермах, в результате чего было уничтожено 36 тысяч голов птицы", — добавили в Роспотребнадзоре.