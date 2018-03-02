В Москве простились с двумя погибшими пожарными, спасшими трех детей

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Столичные пожарные простились с двумя коллегами — Михаилом Фоминым и Александром Драевским, спасшими трех детей и взрослого и погибшими при тушении пожара, передает корреспондент РИА Новости.

Прощальная панихида прошла на территории 41-й пожарно-спасательной части, где служили погибшие. В церемонии принял участие глава МЧС Владимир Пучков, он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Коллеги вспоминали об ушедших товарищах, как об опытных и преданных своему делу сотрудниках, ответственных, смелых и отзывчивых людях.

Михаил Фомин был награжден "За отвагу при пожаре", Александр Драевский также не раз поощрялся руководством за профессиональную службу. Сообщалось, что пожарных представят к правительственным наградам посмертно.

В ночь на 28 февраля при тушении пожара на севере Москвы погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Ценой собственной жизни Фомин и Драевский спасли из горевшей квартиры троих детей и одного взрослого.