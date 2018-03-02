Около 370 млн руб получит Верхневолжье на новые ясельные группы

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тверская область получит около 370 миллионов рублей из федерального бюджета на создание дополнительных ясельных групп в детских садах для детей до трех лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 2018 и 2019 годах в Тверскую область будет направлено 368,6 миллиона рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет. В этом году область получит 138,6 миллиона рублей, в 2019 году — более 230 миллионов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы..

Пресс-служба уточняет, что распределение средств на эти цели субъектам РФ утверждено распоряжением правительства РФ.

"Правительство Тверской области уделяет особое внимание развитию инфраструктуры поддержки семьи и детства. Создание современных и комфортных условий для обучения и воспитания детей — важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего региона", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Рудени.

По данным пресс-службы, в рамках федерального проекта "Содействие созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования" в 2018 и 2019 годах в Твери и области запланировано строительство семи детских садов. Новое дошкольное учреждение на 150 мест должно появиться в микрорайоне "Юность" в Твери, на 80 мест — на улице Загородная в Твери, на 80 мест — в поселке Эммаус и в селе Бурашево Калининского района, на 110 мест — в поселке Калашниково Лихославльского района, на 150 мест — в Старицком районе, на 50 мест — в поселке Ривицкий Максатихинского района.

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