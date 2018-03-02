Москвичи выберут имя для рыси, найденной в Зеленограде

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Жители Москвы смогут выбрать имя для рыси, найденной на минувшей неделе в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в пятницу.

Ранее в пресс-службе ведомства рассказали, что самца дикой кошки обнаружила местная жительница и обратилась на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты департамента, после чего рысь отправили в центр передержки под Яхромой. Как сообщил РИА Новости глава департамента Антон Кульбачевский, рыси около 1,5 лет, животное было найдено с ошейником и оно не боится людей, однако хозяин так и не нашелся. После наблюдения у ветеринаров центра передержки животное могут передать в Московский зоопарк.

"Департамент природопользования Москвы совместно с порталом "Зеленоград.ру" объявляет конкурс на лучшее имя для рыси", — сообщили в департаменте.

Жители российской столицы могут прислать свои идеи через портал до 12.00 мск 7 марта, а сотрудники департамента выберут лучшее имя из предложенных горожанами.