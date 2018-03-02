МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Число чиновников, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, в Москве с 2014 по 2017 годы сократилось вдвое, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, за это время значительно сократилось количество работников учреждений такой организационно-правовой формы, как государственное бюджетное учреждение (ГБУ), государственное казенное учреждение (ГКУ), государственное унитарное предприятие (ГУП).

"Если в 2014 году к уголовной ответственности по статьям коррупционной направленности было привлечено 38 работников таких учреждений, то в 2017 почти вдвое меньше — 19", — сказал Черников.

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