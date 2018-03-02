На фестивале болельщиков FIFA в Москве введут пропускной режим

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Пропускной режим будет действовать в Москве на фестивале болельщиков FIFA, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"На площадке фестиваля будет действовать пропускной режим, периметр площадки будет оборудован инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами оптико-электронного наблюдения", — сказал глава департамента.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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