В 16 московских парках в ночь на 8 марта катки будут работать бесплатно

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Катки в 16 городских парках Москвы будут работать бесплатно с 18:00 7 марта до 1 часа ночи 8 марта в рамках ежегодной акции "Ночь на катке", сообщается на портале мэра Москвы.

"В преддверии закрытия ледового сезона департамент культуры Москвы проведет в 16 городских парках ежегодную акцию "Ночь на катке". Присоединиться к ней можно будет в Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", Бабушкинском, Перовском и других парках. С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно", — говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительные услуги (прокат коньков и защитной экипировки) нужно будет оплачивать в соответствии с тарифами парков.

Как рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, в этом году общегородская акция, целью которой является популяризация активного отдыха, посвящена спортсменам, которые достигли больших успехов на прошедших Олимпийских играх в Пхенчхане. Именно поэтому акцию назвали также "Ночью чемпионов", подчеркнул он.

"Во время катаний вместе с горожанами на лед выйдут известные спортсмены. Все желающие смогут продемонстрировать свое мастерство во время конкурсов и состязаний", — заявил Кибовский.

Согласно информации на портале, для посетителей некоторых парков готовятся спортивные соревнования. Например, в "Сокольниках" проведут стометровый забег на коньках, эстафету с препятствиями, а в музее-заповеднике "Коломенское" можно будет сыграть в хоккей в валенках и в боулинг на катке. Почти во всех парках в завершение праздника музыканты выступят прямо на льду.

Отмечается, что впервые акция "Ночь на катке" прошла в 2016 году и была посвящена кинематографу. В 2017 году акцию под названием "Калейдоскоп" провели 1 марта.