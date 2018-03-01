Проект по организации досуга московских пенсионеров начинает прием заявок

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Первый в России масштабный проект по организации активного досуга для пенсионеров запускают в Москве в пилотном режиме по желаниям пожилых жителей, с 1 марта столичные центры социального обслуживания начнут приём заявок граждан, желающих попасть в группы для занятий.

Как ранее заявляли в мэрии, за последние 7 лет средняя продолжительность жизни в Москве увеличилась на 3 года и превысила уже 77 лет. Сегодня в столице проживает свыше 3 миллионов жителей, перешагнувших пенсионный рубеж, из них 600 тысяч человек достигли 100-летнего возраста.

Занятия в рамках проекта будут проходить в группах один или два раза в неделю. Для пенсионеров будут организованы абсолютно бесплатные спортивные, досуговые, оздоровительные, образовательные, культурные мероприятия, не требующие специальной подготовки. Участниками проекта могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний (участие в некоторых программах может быть ограниченным в зависимости от состояния здоровья). Как поясняют на портале мэрии, организаторами и заказчиками будут территориальные центры социального обслуживания. Предполагается, что участниками проекта станут столичные образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки, которые подготовят свои предложения и пройдут квалификационный отбор. Такие площадки планируют открыть в каждом районе Москвы.

Как ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин, с 1 марта социальные центры начнут прием заявок, чтобы понять масштаб задачи и пожелания пожилых людей, а также начнут формировать группы для занятий. У пилотного проекта пока нет названия, предполагается, что его выберут сами москвичи.