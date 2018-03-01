Минкультуры наказало сотрудника за ссылку на пиратскую копию фильма

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сотрудник Минкультуры, который дал Совету по правам человека (СПЧ) при президенте ссылку на пиратскую копию фильма "Смерть Сталина", получил строгий выговор, сообщил заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, его слова приводит пресс-служба.

Ранее на сайте СПЧ было опубликовано письмо, в котором говорилось, что министерство культуры на запрос совета о предоставлении копии снятого с проката в России фильма "Смерть Сталина" для изучения киноленты предложило обратиться к правообладателю, но вместе с этим предоставило ссылку на страницу в соцсети, где фильм размещен в открытом доступе.

Как пояснил Обрывалин, в департамент кинематографии Минкультуры ежедневно поступают десятки писем и обращений, посвященных фильму "Смерть Сталина".

"В ходе подготовки ответа ведомства на обращение Совета… исполнителем была допущена халатность. В результате служебного расследования в отношении виновного применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", — сказал Обрывалин.