Минкультуры наказало сотрудника за ссылку на пиратскую копию фильма

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сотрудник Минкультуры, который дал Совету по правам человека (СПЧ) при президенте ссылку на пиратскую копию фильма "Смерть Сталина", получил строгий выговор, сообщил заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, его слова приводит пресс-служба.
Как пояснил Обрывалин, в департамент кинематографии Минкультуры ежедневно поступают десятки писем и обращений, посвященных фильму "Смерть Сталина".
"В ходе подготовки ответа ведомства на обращение Совета… исполнителем была допущена халатность. В результате служебного расследования в отношении виновного применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", — сказал Обрывалин.