ФАС признала "Эксмо" нарушителем за оформление серии книг, как у "Азбуки"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Эксмо" нарушившим закон за копирование художественного оформления книг другого издательства, сообщает управление службы по Москве в четверг.
Ведомство проанализировало документы и договоры, связанные с созданием и продвижением серий книг, особенности реализации товаров, а также мнение экспертного совета московского УФАС, заключение союза дизайнеров Москвы и опросы потребителей, проведенные как заявителем, так и ответчиком.
Антимонопольный орган установил, что книги серии "Мировая классика" продавались задолго до выпуска аналогичной серии издательством "Эксмо", вследствие чего потенциальные покупатели могут ошибочно воспринять новую серию как уже известную им продукцию издательства "Азбука".
Помимо этого, в отношении "Эксмо" планируют возбудить административное производство по части 1 статьи 14.33 КоАП (недобросовестная конкуренция). Эта норма предусматривает штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей.