ФАС признала "Эксмо" нарушителем за оформление серии книг, как у "Азбуки"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала "Эксмо" нарушившим закон за копирование художественного оформления книг другого издательства, сообщает управление службы по Москве в четверг.

Управление пришло к выводу, что "Эксмо" выпускало книжную продукцию серии "Всемирная литература", оформление которой копирует художественное оформление, обложку и иные элементы, индивидуализирующие серию книг "Мировая классика" издательства "Азбука-Аттикус".

Ведомство проанализировало документы и договоры, связанные с созданием и продвижением серий книг, особенности реализации товаров, а также мнение экспертного совета московского УФАС, заключение союза дизайнеров Москвы и опросы потребителей, проведенные как заявителем, так и ответчиком.

Антимонопольный орган установил, что книги серии "Мировая классика" продавались задолго до выпуска аналогичной серии издательством "Эксмо", вследствие чего потенциальные покупатели могут ошибочно воспринять новую серию как уже известную им продукцию издательства "Азбука".

"Таким образом, ООО "Издательство "Эксмо" имело возможность извлекать выгоду из известности продукции заявителя и, тем самым, причинять ему убытки. Московское УФАС России приняло решение о признании ООО "Издательство "Эксмо" нарушившим пункт 2 статьи 14.6 закона о защите конкуренции и выдало издательству обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения", — подытожили в службе.

Помимо этого, в отношении "Эксмо" планируют возбудить административное производство по части 1 статьи 14.33 КоАП (недобросовестная конкуренция). Эта норма предусматривает штраф для юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей.