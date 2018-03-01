На Кубани выплатят два миллиона рублей семье погибшей при крушении Ан-148

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время поисковых работ в районе падение самолета Ан-148. Архивное фото

КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Власти Кубани выплатят 2 миллиона рублей в качестве материальной помощи семье погибшей в Подмосковье жительницы Сочи, следует из постановления, подписанного губернатором региона и опубликованного в четверг на сайте краевых властей.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. В самолёте находилась жительница Сочи Марина Калашник, 1965 года рождения.

"Оказать единовременную материальную помощь членам семьи (супругу, детям, родителям) Калашник Марины Александровны, погибшей в результате авиационной катастрофы самолёта АН-148… в размере двух миллионов рублей, в том числе за счёт средств резервного фонда администрации Краснодарского края в размере одного миллиона рублей", — отмечается в документе.

Уточняется, что ещё один миллион рублей для материальной помощи был предоставлен региону межбюджетным трансфертом из бюджета Московской области.

