Глеб Никитин: мы в состоянии выполнить задачи, поставленные президентом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Нижегородская область в состоянии выполнить задачи, поставленные президентом России в послании Федеральному собранию, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

"Послание президента носило исторический характер. Это переход к этапу решающего рывка во всех отраслях. Президент дал ответы на все вызовы и поставил амбициозные задачи, которые мы в состоянии выполнить", — привели в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области слова Никитина.

Никитин выделил в послании основные моменты, имеющие важнейшее значение для Нижегородской области. "Во-первых, президент сделал акцент на развитии российских городов, значении их историчности и создании комфортной городской среды, заявив, что расходы на эти цели будут увеличены вдвое. Для Нижегородской области данная программа имеет особое значение, и мы готовы выполнению к этой задачи", — сказал глава региона.

По его словам, крайне важны для области и темы развития дорожной сети, медицины, а также экологии: ликвидации экологического ущерба, свалок, повышения экологичности работы предприятий. "С одной стороны это позволит снизить воздействие на окружающую среду, с другой — внедрение новых технологий даст стимул к развитию нижегородской промышленности", — отметил Никитин.

Он добавил, что в области уже ведется работа по повышению производительности труда на предприятиях, что станет важнейшим источником для решения поставленных задач, достижения экономического роста.

"Мы этим уже активно занимаемся и находимся в числе пилотных регионов. Это и привлечение инвестиций с акцентом на промышленность, а также повышение объемов несырьевого экспорта, где у нас тоже есть потенциал. Развитие инновационных технологий — специализация Нижегородской области, будем еще активнее работать в этом направлении. Уверен, что в синхронизации с федеральным правительством мы выполним все поставленные задачи", — заключил Никитин.

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