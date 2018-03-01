Москвичи 10 марта впервые смогут увидеть уникальные исторические документы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экспозиция уникальных документов, среди которых записи сведений о месте рождения, крещения и бракосочетания великих русских поэтов, историков и ученых XIX-XX веков, откроется на один день 10 марта для москвичей и гостей столицы, сообщила пресс-служба Главархива Москвы.

Основу выставочного проекта составят метрические книги XVIII-XIX веков с записями сведений о месте рождения, крещения и бракосочетания великих русских поэтов, писателей, историков и ученых XIX-XX веков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Николая Пирогова, Дениса Давыдова, Антона Чехова, Николая Карамзина, Сергея Соловьева и Бориса Пастернака, говорится в сообщении.

"Подобная выставка подлинников уникальных архивных документов проводится нами впервые. Посетителям представится возможность вживую увидеть ценнейшую часть документального наследия Москвы, узнать, какие исключительные культурные ценности хранятся в столичных архивах", — пояснил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

В экспозиции будут представлены также тематические подборки особо ценных предметов и документов: родословные книги с гербом рода Пушкиных и Лермонтовых, дело о причислении к дворянству Московской губернии рода Достоевских, дело о присвоении звания почетного гражданина города Москвы Николаю Пирогову, рисунок поколенного родословия рода Давыдовых 1836 года, дело о поступлении в университет Бориса Пастернака за 1908–1914 года, эскизы иллюстраций к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", альбомы с открытками, фотографиями и статьями об Антоне Чехове, одежда, предметы быта и многое другое, уточнили в пресс-службе.

Выставка пройдет в Центральном государственном архиве города Москвы.