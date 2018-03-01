В "Просвещении" рассказали о роли ГЧП в развитии системы профориентации

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Механизм государственно-частного партнерства может помочь заинтересовать работодателей в регионах помогать профессиональным учебным заведениям, заявила РИА Новости вице-президент группы компаний "Просвещение" Виктория Копылова по итогам послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Президент в послании заявил о необходимости выстраивания системы современной профориентации, партнерами в этом процессе должны стать университеты, научные коллективы, успешные компании. Путин предложил запустить с сентября проект ранней профориентации школьников, на эту инициативу в текущем году направят 1 миллиард рублей.

"Главная проблема сегодня — недостаточно хорошая материальная база колледжей и нехватка квалифицированных мастеров. Нам следует подумать о том, как заинтересовать работодателей в регионах помогать профессиональным учебным заведениям. И в этой сфере, думаю, нам не обойтись без механизма государственно-частного партнерства — это позволит оснастить колледжи современным оборудованием", — сказала Копылова.

По ее словам, ранняя профориентация — один из наиболее актуальных вопросов для российской системы образования. По данным ВЦИОМ, у школьников нет четкого понимания в вопросе выбора будущей профессии. Многие из них хотят быть юристами и экономистами, не понимая, что в некоторых регионах могут требоваться другие специальности. Между тем для развития экономики нужны высококлассные специалисты, которых необходимо обучать. Для этого, считает Копылова, надо разработать и принять долгосрочную программу, решить проблему материальной базы.

"Кроме этого, следует поднимать престиж некоторых специальностей в глазах школьников — это необходимо сделать, кропотливо выстраивая работу обучающихся с педагогами, от класса к классу", — добавила вице-президент группы компаний "Просвещение".