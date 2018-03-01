Дрозденко: Гатчина станет новым современным городом с бесплатным wi-fi

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Гатчина станет новым современным городом, территория которого будет полностью покрыта бесплатным wi-fi, сообщил РИА Новости губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Мы начали вкладывать большие деньги в благоустройство Гатчины, в восстановление исторического наследия. Я думаю, что как раз Гатчина будет тем городом, где мы пилотно будем отрабатывать те задачи, которые сегодня поставил президент по развитию комфортной среды, развитию малых городов и повышению качества жизни. Мы уже в следующем году хотим сделать Гатчину малым городом, где будет полностью его зона будет покрыта бесплатным wi-fi", — подчеркнул губернатор, комментируя послание Федеральному собранию, с которым президент РФ Владимир Путин выступил в четверг.

Дрозденко добавил, что в Гатчине уже есть остановки, где можно бесплатно получить wi-fi, подзарядить телефон и в электронном виде посмотреть расписание автобусов.

Глава региона отметил, что в городе также активно развивается Гатчинский центр ядерных исследований, где на сегодняшний день ведутся передовые разработки в области ядерных технологий с использованием самыхе современных технологий.

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