Современный ФОК с бассейном и СПА построят в Смоленске

СМОЛЕНСК, 1 мар — РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в микрорайоне Королевка города Смоленска к 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, микрорайон Королевка, в котором сейчас проживают более 15 тысяч смолян, в настоящее время динамично развивается. В соответствии с градостроительным планом там предполагается создать необходимую социальную инфраструктуру, в том числе, современный спортивный объект.

"Новый ФОК планируется оборудовать 25-метровым бассейном для взрослых и чашей для детей, а также с зоной СПА и двумя залами: тренажерным и для групповых занятий. Для реализации данного проекта в соответствии с распоряжением губернатора компании предоставят в аренду земельный участок площадью 0,8 гектара", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инвестор возьмет на себя ряд социальных обязательств. В частности, дети в возрасте до 7 лет включительно, при условии их сопровождения родителями, будут посещать бассейн бесплатно. Кроме того, между администрацией области и инвестором достигнута предварительная договоренность, согласно которой руководство компании предоставит 20 бесплатных абонементов на посещение комплекса — они будут распределяться администрацией региона среди волонтеров и добровольцев, а также неравнодушных граждан, активно помогающих нуждающимся.

"В 2015 году, встречаясь с жителями микрорайона Королевка, выступавшими против возведения на этой территории крупного гипермаркета и новых многоквартирных домов, я заверил их, что данная площадка будет предназначена только для строительства социальных объектов. Меня, безусловно, радует, что нами и инвестором достигнута договоренность о том, что здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Убежден, он будет востребован не только жителями Королевки, но и всеми смолянами", — сказал глава региона Алексей Островский на совещании, посвященном обсуждению вопроса строительства ФОКа.

В пресс-службе напомнили, что аналогичный проект был реализован в 2016 году в Ленинском районе Смоленска, построенный там комплекс пользуется большой популярностью у горожан.

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