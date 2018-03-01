Оргкомитет ЧМ по футболу опроверг сообщения о запрещенных веществах

СОЧИ, 1 мар — РИА Новости. Если вещество на территории России запрещено законом, то его нельзя никуда проносить, в том числе и с рецептом на стадион, сообщил журналистам генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее газета " Известия " сообщила о том, что иностранные болельщики могут провести с собой на чемпионат мира по футболу запрещённые вещества. По информации издания, к такому решению пришел оргкомитет ФИФА, отметив, что все, что для этого требуется, — иметь с собой рецепт от доктора. В числе разрешённых препаратов оказались и полностью запрещенные в России: марихуана, кокаин, кодеин, морфин, амфетамин.

"Думаю, это ошибочное предположение, что, если есть возможность проносить на стадион лекарства с рецептом, то будет возможность и проносить на стадион с рецептом и запрещённые вещества, наркотики. Российское законодательство достаточно чётко описывает эту процедуру. И если вещество на территории России запрещено, то соответственно нельзя его с собой иметь и нельзя никуда его проносить. Нет никакой разницы — проносить на самолет, на поезд, на стадион. Правила и законы везде одинаковы", — заявил Сорокин, добавив, что "если кто-то хочет, то, пожалуйста, попробуйте, проверьте, как работают российские законы на территории нашей страны".

Во время седьмого заключительного инспекционного визита, который разделён на три части, комиссия ФИФА посетит стадионы в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах.