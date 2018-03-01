На сохранение объектов Волго-Ахтубинской поймы выделят 150 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Волгоградская область и федеральный центр направят в текущем году 150 миллионов рублей на восстановление и реабилитацию 13 водных объектов Волго-Ахтубинской поймы, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы аппарата губернатора региона.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что в России будут реализованы проекты по сохранению природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна.

"В 2018 году на восстановление и реабилитацию водных объектов Волго-Ахтубинской поймы будут направлены 150 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что предложения региона вошли в паспорт приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги", утвержденного в августе 2017 года.

В текущем году работами по экологической реабилитации будут охвачены 13 объектов Волго-Ахтубинской поймы. Среди первоочередных мероприятий — реконструкция гидротехнического сооружения на ерике Песчанка, продолжение работ по экологической реабилитации ерика Старый Каширин, озер Проклятое, Камышистое и Кружное, а также начало работ на ериках Судомойка, Сахарный, Шумроватый, озерах Запорное и Широкогорлое.

Кроме того, в 2018 году будет завершена расчистка ерика Аверкин и начата расчистка проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка. "Реализация этих мероприятий позволит углубить основные артерии, питающие Краснослободский тракт, и обеспечить заполнение поймы уже при сбросных расходах через ГЭС на уровне 17000 – 18000 м3/с, сегодня вода из Волги попадает в этот тракт при уровне сброса более 24000 м3/с", — отмечает областная администрация.