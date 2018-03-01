Борис Грачевский отметил талант участника вокального конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Второй сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" стартовал на НТВ. По традиции, которая положена в первом сезоне проекта, поддерживать юных дарований приходят известные люди — актеры театра и кино, телеведущие и музыканты.

В звездную группу поддержки вошёл художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский — он приехал на съемки проекта специально для того, чтобы увидеть Диму Яковлева из города Колпаково Томской области.

Дима воспитывается в приемной семье. Он очень любит петь, а вторая его большая любовь — это путешествия. У мальчика есть важный принцип, в котором он полностью уверен: добившись успеха, он будет помогать всем, кому нужна помощь! В первом туре отборочных испытаний он исполнил песню "Капитан, улыбнитесь" — и с первой минуты покорил своим обаянием всех зрителей, включая звёздное жюри. Артистичность юного вокалиста по достоинству оценил и гость программы — режиссер Борис Грачевский. Кроме того, он пригласил мальчика на "Большой фестиваль Ералаш", где дети, проявив свой талант на сцене, могут получить возможность сняться в киножурнале.

Режиссер отметил, что у Димы большие шансы: "Ты просто фантастически обаятельный! Я, в силу своей профессии, не понимаю какой ты певец — но вижу, что артист из тебя получится отличный".

© Фото : PR НТВ Участник проекта "Ты супер!" Дима Яковлев © Фото : PR НТВ Участник проекта "Ты супер!" Дима Яковлев

Подробности этой встречи НТВ покажет 3 марта в 20:00.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.