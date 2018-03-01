Кузнецова одобрила заявленную в послании стратегию по поддержке детства

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова одобрила заявления президента РФ Владимира Путина о поддержке детства в России, которые он озвучил в послании к Федеральному собранию в четверг.

"Радует, что президент России Владимир Путин в числе основных стратегических направлений деятельности государства указал и тему детства. Действительно, материнский капитал сегодня даёт новые возможности, например, получать ежемесячные выплаты наличными на второго ребёнка из маткапитала, или, не дожидаясь 3 лет, потратить эту сумму на содержание ребенка в яслях или детском саду", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

В пресс-службе также сообщили, что, по мнению омбудсмена, озвученные Путиным тезисы говорят о формировании инфраструктуры в период "Десятилетия детства" в России. Кузнецова считает, что рост числа яслей, выплаты маткапитала, создание современных школ и доступного образование являются "мостом в будущее, в основе которого лежит российская семья".

"Как постройка новых детских садов, открытие в них ясельных групп, так и повсеместное введение института социальных государственных нянь, которые уже доказали свою эффективность и востребованность,… безусловно, позволят многим семьям высвободить время. Кто-то потратит это время на подработку, кто-то на самих себя, кто-то на образование, что сделает родителей наших детей не только финансово самостоятельнее, но и просто счастливее", — отметила омбудсмен.