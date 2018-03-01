Четыре медиахолдинга России объявили о запуске совместного онлайн-проекта

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские вещатели, среди которых — Первый канал, ВГТРК и СТС Медиа — официально объявили о запуске совместного онлайн-проекта "Витрина ТВ", который в настоящее время работает в тестовом режиме и будет введен в эксплуатацию до конца первого квартала 2018 года, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Национальной Медиа Группы (НМГ), также ставшей участницей проекта.

Уточняется, что "Витрина ТВ" учреждена в рамках договоренности между вещателями о создании единого технологического решения по распространению и монетизации контента в онлайн-среде. "Фокусом первого этапа проекта является линейное вещание в цифровой среде", — поясняют его участники. Проект представляет собой единую техническую платформу для трансляций эфира телеканалов в интернете.

"АО "Первый Канал", ФГУП "ВГТРК", ЗАО "Национальная Медиа Группа" и ООО "СТС Медиа" объявляют о завершении процесса формирования юридической структуры ООО "Витрина ТВ". Каждый из участников получил по 25% компании", — говорится в сообщении.

Модель монетизации и распространения разрабатывается в партнерстве с Национальным рекламным альянсом (НРА), Национальной сервисной компанией (НСК) и исследовательской компанией Mediascope.

"Витрина ТВ работает в тестовом режиме с конца 2017 года и будет введена в эксплуатацию до конца первого квартала 2018 года. Линейный сигнал каналов вещателей в интернете будет доступен только через инфраструктуру "Витрины". — уточняется в релизе НМГ.