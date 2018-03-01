Полицейского, обезвредившего стрелка в Петербурге, наградят

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Замначальника уголовного розыска Невского района Санкт-Петербурга Дмитрий Воропаев, обезвредивший вооруженного злоумышленника, ранившего двух человек, будет представлен к государственной награде, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее представитель регионального ГУМВД сообщил РИА Новости, что полицейские в Петербурге обезоружили мужчину, ранившего двух человек, находившихся в автомобиле, который столкнулся с машиной его жены.

"Благодаря грамотным и профессиональным действиям Дмитрия Воропаева удалось задержать вооруженного злоумышленника и избежать жертв среди случайных прохожих. Руководством ГУ МВД России принято решение о представлении капитана полиции Дмитрия Воропаева к государственной награде", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейский, прибыв на место стрельбы, потребовал у злоумышленника бросить ружье. Мужчина проигнорировал его требование и направил оружие в сторону Воропаева. В соответствии с законом "О полиции" тот сделал предупредительный выстрел вверх и несколько выстрелов в нападавшего. После этого злоумышленник был обезоружен и отправлен в больницу. Также были госпитализированы раненные участники конфликта. Полицейский не пострадал.