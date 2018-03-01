Путин поручил ОНФ мониторить доступность первичного звена медпомощи

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Общероссийском народному фронту мониторить ситуацию и контактировать с гражданами в процессе восстановления "пошаговой доступности медицины в первичном звене здравоохранения", в том числе при создании фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов в малонаселенных местах.

"Необходимо восстановить действительно пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь нужно это сделать, нам нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием. Сейчас же надо сделать как можно быстрее", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, необходимы мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием.

"Нужно держать под контролем исполнение этой задачи. Считаю крайне важным, прошу также Общероссийский народный фронт находиться в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах", — сказал президент.

По его словам, при этом поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцентры "должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы здравоохранения".

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>