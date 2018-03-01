МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия всегда будет страной возможностей для тех, кто хочет работать и проявить себя, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Я хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>