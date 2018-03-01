Путин предложил создать в регионах культурно-образовательные комплексы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы, которые бы включали в себя концертные залы, творческие школы и выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции.

По его словам, "невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим общенациональным, цивилизационным кодом, раскрывает в человеке созидательные начала".

"Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Ну, что в запасниках держать столько произведений искусства?", — сказал Путин, оглашая послание.

Президент пояснил, что "это должны быть настоящие центры культурной жизни". "Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, потом выберем и другие регионы и города страны", — добавил он.

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