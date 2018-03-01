Путин призвал обеспечить оказание всех госуслуг удаленно

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов.

"Мы уже развернули целую сеть многофункциональных центров. Человек в любой точке страны может получить государственные услуги по принципу одного окна. Напомню, что это была специальная программа, мы ее разработали и реализовали. Нам нужно идти дальше, вперед — в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов", — сказал Путин.

"Также в цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что важно и для самих госструктур, и для граждан, чтобы не бегать там потом по интернету искать что-то. Можно в одном месте все будет получить", — отметил он.

Президент добавил, что цифровизация всей системы государственного управления, повышения ее прозрачности — это и мощный фактор противодействия коррупции.

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