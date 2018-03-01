Путин охарактеризовал сотрудников госуправления

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подавляющее число работающих в системе госуправления — порядочные люди, нацеленные на результат, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

"Цифровизация системы государственного управления, повышение ее прозрачности — это и мощный фактор противодействия коррупции. Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности и быть жестко нацелены на получение конкретного результата", — заявил Путин.

"Кстати говоря, мы все время говорим о коррупции, о коррупции, о чиновниках. Я должен сказать, не имею права не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, — честные, порядочные, нацеленные на результат люди", — отметил он.

По словам главы государства, внедрение современных технологий поможет всем — и тем, кто работает в госаппарате, и тем, кто пользуется государственными услугами.

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