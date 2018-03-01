Повсеместный доступ в интернет в России обеспечат к 2024 году, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. К 2024 году в РФ будет обеспечен повсеместный доступ к интернету, сказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные небольшие населенные пункты крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>