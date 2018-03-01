МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить шаговую доступность первичного звена медицинской помощи в России.

"Необходимо восстановить действительно пошаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием, но сейчас нужно сделать как можно быстрее", — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Он заявил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

"Для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, — у нас такие тоже есть — организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенность проходимостью со всем необходимым диагностическим оборудованием", — добавил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>