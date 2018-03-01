Эксперт рассказал, что нужно для повышения пенсий в России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Обеспечить повышение пенсий россиянам реально, на эти цели в бюджете РФ средства есть, нужна только политическая воля, заявила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий, причем выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию.

"Это абсолютно реально, это просто необходимо, потому что бедность среди пенсионеров начинает расти. Она была минимальная, а сейчас мы уже видим признаки роста низкообеспеченности среди пенсионеров. Поэтому эта мера назрела", — сказала Малева.

По мнению эксперта, ошибочным было решение об отказе в индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Для этого нужны деньги — деньги есть. Сделать это можно, хоть к обеду, если есть политическая воля. Хочу напомнить, как принимали решение по поводу выплаты на детей — по мановению волшебной палочки. Более того, там пустое место было, ничего не было. Здесь вопрос в принятии закона", — считает Малева.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>