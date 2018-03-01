Путин призвал реализовать общенациональную программу борьбы с раком

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России необходимо реализовать специальную общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, современная диагностика позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. "У нас наметилась такая динамика, и это очень хорошо. Но это должно заставить отступить и такую угрозу, как онкологические заболевания. Я думаю, что, уважаемые коллеги, практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак", — сказал он.

"Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт", — заявил он.

"По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи, а специалисты их хорошо знают, мы должны выйти на современный, необходимый нам самый высокий уровень", — сказал Путин.

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