Путин призвал реализовать общенациональную программу борьбы с раком

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России необходимо реализовать специальную общенациональную программу борьбы с онкологическими заболеваниями, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от крайней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт", — заявил он.
"По всем ключевым показателям, которые демонстрируют результативность онкологической помощи, а специалисты их хорошо знают, мы должны выйти на современный, необходимый нам самый высокий уровень", — сказал Путин.
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