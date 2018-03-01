Путин назвал недопустимым забывать о людях в ходе реформ здравоохранения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что в ряде случаев административными преобразованиями в сфере здравоохранения увлеклись и забыли о нуждах россиян, что является недопустимым.
"Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях, интересах и потребностях, наконец, о равных возможностях и справедливости. Так не должно быть — ни в здравоохранении, ни в любой другой сфере", — подчеркнул Путин.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>