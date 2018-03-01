Путин рассказал о предстоящих расходах на развитие медицины

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое, расходы на развитие медицины ежегодно потребуют 4% ВВП, но надо стремиться к 5%, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"В 2019-2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется направлять в среднем более 4% ВВП, но стремиться нужно, безусловно, к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост", — заявил он.

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